Dimitri Van den Bergh strandt in achtste finales German Darts Open

23/04/17 - 22u23 Bron: Belga

Dimitri Van den Bergh (PDC-50) is er in Saarbrücken niet in geslaagd zich voor de kwartfinales van het German Darts Open te plaatsen. In de achtste finales verloor de 22-jarige Antwerpenaar met 6-4 van de Welshman Gerwyn Price (PDC-17).