Sandrine Tas beste Belgische skater op Europa Cup in Geisingen, Swings naast podium

Sandrine Tas was dit weekend de beste Belgische skater op de Europa-Cupwedstrijd in het Duitse plaatsje Geisingen. Vandaag werd ze tweede op de 500 meter. In de finale zegevierde de Colombiaanse Paolo Segura. Op de streep van de snelle overdekte piste was het verschil vijftien duizendsten van een seconde: 41.876 tegen 41.891. Stien Vanhoutte schaarde zich met een zevende plaats ook bij de top tien.

Op de tien kilometer afvalling moest Tas vroeger dan verwacht de baan verlaten. Ze werd zevende. De overwinning ging net als gisteren in de puntenkoers naar de Colombiaanse Fabriana Arias Perez.



Bart Swings slaagde er niet in zich te revancheren voor zijn valpartij gisteren in de puntenkoers. In de afvallingskoers over 15 kilometer was Swings, omringd door ploeggenoten van het oppermachtige commerciële team van Powerslide, veelal voorin te vinden. Toen één van hen, de Colombiaan Hamilton Patino Dorado, zes ronden voor de finish demarreerde, hield Swings vanzelfsprekend de benen stil. In de sprint miste de student uit Leuven op een haar na de derde plaats. Dorado redde het net voor de in regenboogpak skatende Peter Michael uit Nieuw-Zeeland en de Colombiaan Manuel Savreeda. In de door Edwin Estrada uit Colombia gewonnen 500 meter was Swings al in de kwartfinales gestrand (elfde).



De wedstrijd in Geisingen was de derde in de reeks om de Europa Cup, waaraan dus ook skaters buiten het oude continent volop meedoen. Volgende week verplaatst het skatecircus zich naar Gross Gerau, niet ver van Frankfurt. De weken daarna zijn de skeeleraars in het Nederlandse Heerde en Mechelen actief.