Roeselare en Maaseik hebben ticket voor Champions League beet

volleybal Maaseik en Roeselare hebben een ticket voor de Champions League beet en zullen onderling beslissen wie de nieuwe landskampioen van de EuroMillions Volley League wordt.

Roeselare had op de negende en voorlaatste speeldag van de play-offs genoeg aan één punt om zich te verzekeren van een finaleplaats en pakte er zelfs drie tegen Menen door met 3-0 (25-21, 26-24, 25-20) te winnen. Wie het thuisvoordeel zal hebben in de play-offs is nog niet zeker, want Maaseik verloor in Antwerpen met 3-1 (25-20, 20-25, 25-22, 25-22). De wedstrijd tussen Aalst en Haasrode Leuven had geen groot belang meer, maar door de thuiswinst (25-19, 25-19, 25-19) pakt Aalst wel zeker de derde plaats.



In de play-downs stond er wel nog veel op het spel. Op Amigos Zoersel na kon nog elke ploeg zakken. Omdat Guibertin alleen op de laatste plaats stond en verloor bij Borgworm (25-23, 25-17, 25-17) was het resultaat van Zoersel-Gent (3-2: 25-20, 21-25, 25-22, 17-25, 17-15) niet meer van belang. Guibertin blijft hekkensluiter en zakt naar Liga B, tenzij kampioen Achel niet wil stijgen. Achel werd zaterdagavond kampioen - zonder spelen - door het verlies van nummer twee Lendelede.



Bij de vrouwen werd het eerste deel van de play-off-finale (best of 5) gespeeld en daarin won Asterix met 3-1 van Oudegem. De setstanden waren 22-25, 25-19, 25-19, 25-22.