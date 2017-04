Ook Toma Nikiforov en Benjamin Harmegnies overleven eerste kamp niet

SG

EK Judo Toma Nikiforov (-100 kg) en Benjamin Harmegnies (+100 kg), de laatste Belgen die in actie kwamen op het EK judo in Warschau, hebben hun eerste kamp niet overleefd. Net als in Istanboel (2011) en Montpellier (2014) kon België geen enkele medaille pakken op het EK.

Van de elf Belgen die op het EK op de tatami kwamen, verloren er liefst negen hun eerste kamp: Charline Van Snick en Myriam Blavier (beiden -52 kg), Lola Mansour en Gabriëlla Willems (beiden -70 kg), Kenneth Van Gansbeke en Jasper Lefevere (beiden -66 kg)en Sami Chouchi (-81 kg) gingen daarbij Toma Nikoforov en Benjamin Harmegnies vooraf. Enkel de junioren Jorre Verstraeten (-60 kg) en Matthias Casse (-81 kg) mochten twee keer de tatami op voor een kamp.



Benjamin Harmegnies (WR 37) kon tegen de 37-jarige Litouwse veteraan Marius Paskevicius (WR 63) niet scoren en zo gingen ze beiden met twee strafpunten de golden score in. Na 2:56 kreeg onze landgenoot er een derde achter zijn naam en dat betekent in het moderne judo de uitsluiting.



Nikiforov (WR 8), vorig jaar nog goed voor zilver op het EK, was vrij in ronde één en kwam een ronde later uit tegen de olympische vicekampioen van Rio de Janeiro bij de -90 kg, de Georgiër Varlam Liparteliani (WR 42). Die maakte de overstap naar de -100 kg, startte furieus en dat leverde met twee identieke aanvallen meteen twee waza-ari's op. Daarna nam de Brusselaar het heft in handen en kon hij op 1:43 een waza-ari scoren. De Georgiër ging vanaf dan stevig in de verdediging en kreeg zo nog twee strafpunten achter zijn naam maar de zege was wel voor hem. Een zwaar ontgoochelde Nikiforov verliet moedeloos de zaal.