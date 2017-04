Koude douche voor Nikiforov: "Dit doet pijn"

Valerie Hardie

EK Judo Een nieuwe koude douche voor Toma Nikiforov op het EK judo: de vice-Europese kampioen van 2016 in de gewichtsklasse tot 100 kilo vloog er al in de eerste ronde uit. De Georgiër Varlam Liparteliani (IJF 42) smeerde hem twee waza-ari's aan.

Toma Nikiforov wist niet waar kruipen in de Torwar Arena in Warschau. De gigant uit Brussel kromp in elkaar van ellende. Net als in Rio, waar hij het negende reekshoofd was, zag hij zijn medailledroom op het EK al heel snel uit elkaar spatten. En net als op de Spelen was het een Georgiër die hem een judolesje gaf: Varlam Liparteliani, lang geen sukkelaar want vice-olympisch kampioen in Rio, weliswaar in de categorie tot 90 kilo. In de -100-gewichtsklasse is hij evenwel pas als 42ste gerankt, wat maakt dat hij geen beschermd statuut had. Nikiforov, het achtste reekshoofd, trof het niet met de loting door in zijn eerste gevecht al meteen op Liparteliani te stoten. "Doet er niet toe," zei hij. "Ik wilde de titel winnen en dan moet je iederéén kunnen verslaan."



De 24-jarige Nikiforov kreeg al snel twee waza-ari's tegen. Hij kon er zelf nog wel eentje scoren maar Liparteliani was nadien koelbloedig genoeg om elke aanval van Nikiforov te counteren. "Ik wist wat ik moést doen maar ik weet niet waarom het me niet lukte," zei hij. "Misschien was ik te ongeduldig. Judo is nu eenmaal geen exacte wetenschap. Zo zie je maar dat het niets betekent om reekshoofd te zijn. Het is de eerste keer dat ik op een EK echt de mist inga. Als belofte, junior en senior ben ik er nooit voor de kwartfinale uitgegaan - nu wel en ja, dat doet pijn. Het was voor België in zijn geheel een slecht EK - we haalden geen enkele medaille."