Tennismatch wordt verstoord door vrijend koppeltje (en nog 5 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

23/04/17 - 08u00

video Amoureuze geluiden tijdens een tennismatch, een Brit die de selectie van Anderlecht in een park tegen het lijf loopt en de spelers van Kopenhagen die dode ratten naar hun hoofd geslingerd krijgen. U zag het afgelopen week samen met nog drie andere sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Tennismatch wordt verstoord door... vrijend koppeltje Het Challengertoernooi in Sarasota zullen Frances Tiafoe en Mitchell Krueger niet snel vergeten. Tijdens hun partij waren er plots kreunende geluiden te horen die zowaar afkomstig bleken te zijn van een koppeltje dat duidelijk niet kon wachten tot het thuis was... De commentator dacht in eerste instantie dat er iemand op zijn smartphone een +18-filmpje zat te bekijken. Maar Tiafoe wist vanwaar het geluid kwam en mepte een bal in de richting waar het koppel zich bevond. Tevergeefs. Het kreunen ging gewoon door, waarna Tiafoe de grappige opmerking maakte: "Zo goed kan het toch niet zijn?!"



Uiteindelijk begon het bij de commentator ook te dagen wat er aan de hand was en grapte hij in de micro: "Gelukkig heeft er toch iemand een fijne avond."

Publiek gaat compleet door het lint wanneer zware jongens de boel afbreken in volle worstelkamp Wat als twee worstellegendes het tegen elkaar opnemen in de ring? Dat geeft vuurwerk, zo bleek uit de WWE-showdown in Ohio tussen Braun 'het monster tussen de mensen' Strowman en Big Show. De twee legendarische kolossen wegen respectievelijk 174 en 173 kilogram en dat heeft de ring gevoeld.



Toen Strowman zijn opponent met een 'earthquakeslam' tegen de grond werkte, begaf de ring het immers helemaal. Tot groot jolijt van het publiek, want zij gingen compleet door het lint...

Spelers van Kopenhagen krijgen dode ratten naar hun hoofd geslingerd Dat heethoofden op een voetbaldveld met voetzoekers, muntstukken of aanstekers gooien, dat zijn we jammer genoeg al gewend geworden. Maar in Denemarken ging de aanhang van Brøndby nog een stapje verder. In de topper tegen rivaal Kopenhagen kregen de bezoekers enkele dode ratten naar hun hoofd geslingerd.



Wie laatst lacht, best lacht, want Kopenhagen won de partij uiteindelijk met 0-1 en heeft nu een voorsprong van maar liefst dertien punten op eerste achtervolger Brøndby.

'The Theatre of Dreams'? Neen, Anderlecht kiest iets minder sprookjesachtig kader om warm te lopen De manschappen van trainer René Weiler liepen zich al afgelopen donderdagmorgen wat warm in...een plaatselijk parkje.



Een verbaasde twitteraar liep de Brusselaars tegen het lijf en aan de reacties van onder anderen 'Mister Europe' Frank Acheampong te zien, zit de sfeer goed bij de Belgische recordkampioen. Alleen leverde dat niets op. Anderlecht werd na verlengingen uitgeschakeld op Old Trafford. Anderlecht had a light training session this morning ahead of tonight's game vs #mufc. #rsca

(¿¿@robpim1982)pic.twitter.com/AMJzdnGmIu

Engelse vierdeklasser promoveert en deze fan in rolstoel wordt het middelpunt van de viering In Engeland verzekerde vierdeklasser Plymouth Argyle zich van promotie door thuis Newport County te kloppen met een duidelijke 6-1 uitslag. Na de wedstrijd bestormden uitgelaten fans het veld om te vieren met hun helden. In de chaos leek dat even slecht uit te draaien voor een oudere man in een rolstoel, maar uiteindelijk werd zijn viering het beeld van de dag. De man in de rolstoel was vlak na het affluiten het veld opgeduwd. Toen de fans van Plymouth het veld opliepen, verdween hij in de massa. Maar dat was maar voor heel korte duur. De supporters tilden hem op hun schouders en gaven hem zo een ongelooflijke ervaring. Foto's van het 'crowdsurfen' deden al snel de ronde op sociale media en dat snappen wij volledig.