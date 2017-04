Daan Kenis wordt zestiende in allroundfinale

Eline Van Der Meulen

21/04/17 - 15u30 Bron: Belga

Daan Kenis (Gym Mol) is vandaag op de 16e plaats geëindigd in de allroundfinale van het EK turnen in het Roemeense Cluj-Napoca. Maxime Gentges (GC Malmedy) werd 19e.