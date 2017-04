BV

21/04/17 - 00u00

Hendrik Tuerlinckx, tweevoudig winnaar van de Volleyproms en ook dit jaar een van de topfavorieten, eind 2016 Europees in actie tegen Belgorod. © Vandenbroucke.

De Volleyproms vinden dit jaar plaats in het Ramada Plaza in Antwerpen, waar donderdagavond 27 april de laureaten van het seizoen worden gelauwerd. Iedereen kan zijn stem laten ­gelden: spelers en speelsters, club­dirigenten, bondsmensen, scheidsrechters en journalisten. Ook U kan meestemmen tot dinsdag 25 april, wanneer we om 12u de poll afsluiten. Een eerste prospectie na de ­ingeleverde stemformulieren ­levert de volgende ­15 genomineerde namen op (in alfabetische volgorde).