Ook Jasper Lefevere sneuvelt in tweede ronde EK judo: "Op mijn waarde geklopt"

SW

20/04/17 - 14u10 Bron: Belga

© belga.

Jasper Lefevere raakte, net zoals de andere vier Belgen die vandaag in actie kwamen op het Europees kampioenschap judo in Warschau, niet verder dan de tweede ronde. De 28-jarige Lefevere ging eruit tegen de Azeri Nijat Shikhalizada, die hij vooraf had bestempeld als de tegenstrever "die hij niet wilde bekampen".

Zijn eerste kamp op het EK werkte Jasper Lefevere (IJF 52) af in nauwelijks 36 seconden. In die tijd wierp hij de 19-jarige Cyprioot Christos Trikomitis op de tatami. Eerst kreeg Lefevere een waza-ari toegewezen, maar na bestudering van de videobeelden werd die omgezet in een winnende ippon.



In de tweede ronde kreeg onze landgenoot de Azeri Nijat Shikhalizada tegen en die scoorde binnen de anderhalve minuut een waza-ari en ippon. "Hij was ook de man die ik vooraf het meeste vreesde en dus absoluut niet wilde bekampen op dit EK", reageerde Lefevere lichtjes ontgoocheld in de mixed zone. "Ik ben op mijn waarde geklopt, ondanks dat de eerste minuut gelijkopgaand was. Maar ik kon mijn tegenstrever amper vast houden. Hij slaagde er telkens in om zich heel gemakkelijk los te wrikken. In het judo weet je dan dat het zeer moeilijk wordt om te winnen. Jammer, want ik was in vorm en mits een betere loting had ik hier een mooi resultaat kunnen behalen."



De eerste dag was dus geen succes voor de Belgen. Kenneth Van Gansbeke (-66 kg), Charline Van Snick en juniore Myriam Blavier (beiden -52 kg) verloren hun eerste kamp; junior Jorre Verstraeten (-60 kg) en Jasper Lefevere (-66 kg) gingen er uit na hun tweede duel van de dag. Lees ook Van Snick meteen onderuit op EK Judo

Loodzware loting voor Charline Van Snick op EK

Van Tichelt moet geblesseerd afzeggen voor EK judo

Jorre Verstraeten: "Eigen stomme fout" © belga. Ook Jorre Verstraeten werd vandaag op het Europees kampioenschap judo in Warschau in de tweede ronde uitgeschakeld. Nochtans liet Verstraeten, nummer 146 op de ranking, een sterke indruk bij zijn debuut op het EK voor senioren. In de eerste ronde lag hij nooit onder tegen de drie jaar oudere Hongaar Akos Bartha (IJF 121). Toen die in de Golden Score na 23 seconden een derde strafpunt opliep, mocht onze landgenoot door naar ronde twee. Hij kon tegen de Spanjaard Francisca Garrigos (IJF 16) de laatste minuut in met een waza-ari voorsprong maar toen liet hij zich verrassen.



"Dit is mijn eigen stomme fout", reageerde Verstraeten in de mixed zone. "Ik moest enkel maar geduldig verdedigen maar om wat voor reden ook lukte mij dat niet. Wellicht is het te wijten aan het verschil in ervaring. Maar daar koop je niets mee. Misschien moet ik mij troosten met de gedachte dat ik toch bekwaam ben om, mits meer ervaring, in de toekomst een rol van betekenis te spelen in het judo."