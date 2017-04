Halle-Gooik zet race naar nieuwe titel met 6-3 winst in

Door: redactie

21/04/17 - 22u45

video Vanavond zijn de play-offs in de Belgische eerste klasse van het Futsal (KBVB) gestart. Op speeldag 1 heeft regerend landskampioen FP Halle-Gooik meteen zijn visitekaartje afgegeven door KK Malle-Beerse met 6-3 te kloppen. Voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische Futsal was deze ontknoping live te volgen via Facebook.