Belgian Tornados missen geblesseerde Jonathan Borlée op World Relays

Door: redactie

19/04/17 - 21u31 Bron: Belga

Jonathan Borlée moet passen voor de World Relays in de Bahama's © photo_news.

Jonathan Borlée zal niet met de Belgian Tornados deelnemen aan de World Relays van komend weekend in Nassau, in de Bahama's. Hij sukkelt met een lichte contractuur en wordt in de selectie vervangen door Michael Rossaert. Dat heeft coach Jacques Borlée bekendgemaakt op Facebook.