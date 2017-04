Raymond van Barneveld houdt Kim Huybrechts uit kwartfinales German Darts Masters

Bewerkt door: Marie Rutsaert

Kim Huybrechts (PDC-2) is er in Jena niet in geslaagd zich voor de kwartfinales van het German Darts Masters (135.000 pond) te plaatsen. De Antwerpenaar moest met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC-8).