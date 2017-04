Bocholt wint voor derde keer Beker van België handbal

SW

17/04/17 - 19u47 Bron: Belga

Bocholt heeft vandaag in de Sportoase van Leuven de Beker van België handbal gewonnen. In de finale versloeg het Sasja met 26-22 (rust: 13-10). Na 2013 en 2015 is het de derde keer dat de Limburgse club zijn naam op de erelijst zet. Eerder dit seizoen won Bocholt ook al de BENE-League. In mei kan Bocholt de triple compleet maken door zijn landstitel te verlengen.