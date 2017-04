Een zatte slapende toeschouwer in de 'Crucible' tijdens een match van O'Sullivan, dat vermijd je maar beter

SG

Ronnie O'Sullivan nam gisteren met enige moeite de maat van WK-debutant Gary Wilson. 'The Rocket' zegevierde met 10-7 tegen de voormalige taxichauffeur. Opvallend beeld tijdens die partij was een dronken toeschouwer die in het tiende frame in slaap viel en zonder pardon van de scheidsrechter mocht vertrekken. Zelfs tijdens matchen van de altijd entertainende O'Sullivan, neemt de vermoeidheid dus soms de bovenhand. Nadat de man werd weggeleid, werd de partij opnieuw hervat met het intussen gekende resultaat.