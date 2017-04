Luca Brecel gaat sensationeel van start op WK snooker

© Twitter Eurosport.

Luca Brecel is sensationeel van start gegaan op het WK snooker in het Britse Sheffield. De 22-jarige Belg leidt in zijn openingsronde tegen Marco Fu, het nummer acht van de wereld, op dit moment met 5-0. Brecel liet zijn opponent uit Hongkong amper 44 punten in de eerste vier frames. In het tweede frame lukte de Limburger een break van 109.