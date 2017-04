Luca Brecel gaat sensationeel van start op WK snooker: met 7-2 de nacht in

© Twitter Eurosport.

Luca Brecel is sensationeel van start gegaan op het WK snooker in het Britse Sheffield. De 22-jarige Belg gaat in zijn openingsronde tegen Marco Fu, het nummer acht van de wereld, met een 7-2 voorsprong de nacht in. Een indrukwekkende Brecel liet zijn opponent uit Hongkong amper 44 punten in de eerste vijf frames. In het tweede frame lukte de Limburger een break van 109.