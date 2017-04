Magistrale Ronnie O'Sullivan voorbij Gary Wilson naar achtste finales WK snooker

XC

Ronnie O'Sullivan (WS-12) heeft zich in het Crucible Theatre van Sheffield voor de achtste finales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 41-jarige Engelsman nam zaterdag een aarzelende start, maar was vandaag weer helemaal zijn geniale zelf en nam uiteindelijk met 10-7 de maat van Gary Wilson (WS-59).

Nadat O'Sullivan zaterdag in de eerste sessie een 5-1 voorsprong genomen had, kon hij uiteindelijk slechts met een nipte 5-4 bonus aan de slotsessie beginnen. Daarin miste voormalig taxichauffeur Wilson na een 50 break de kans om op gelijke hoogte te komen. Met een break van 100 behield hij vervolgens wel de aansluiting. "The Rocket" stak dan een tandje bij en stond na breaks van 124, 74 en 83 op één frame van de zege. Wilson spartelde nog even tegen en maakte er met zijn tweede century (103) 9-7 van, waarna O'Sullivan op magistrale wijze 90 punten wegtikte voor de 10-7 winst.



"Het ziet er goed uit. Sheffield is een geweldige plaats. Ik wil hier zolang mogelijk blijven", reageerde O'Sullivan. Wilson was niet ontgoocheld. "Je kan moeilijk teleurgesteld zijn als je net je eerste match in de Crucilble hebt mogen spelen. Ik heb getoond wat ik kan. Ik heb het hem niet cadeau gedaan. Hij heeft ervoor moeten werken en daar ben ik blij om."



O'Sullivan zet zijn jacht op een zesde wereldtitel, na 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013, voort tegen de winnaar van het duel tussen Shaun Murphy (WS-5) en de Chinese WK WK-debutant Yan Bingtao (WS-63). Murphy, de wereldkampioen van 2005, leidt na de eerste sessie met 6-3.