Oostende wint topper tegen Brussels

16/04/17

Oostende heeft vandaag de kraker van de dertigste speeldag in de Euromillions Basket League tegen Brussels gewonnen met 53-58.

De club uit de hoofdstad startte tegen de kustploeg licht als favoriet. De Brusselaars hadden een zegereeks van zeven wedstrijden neergezet en verloren voor eigen publiek nog maar één keer dit seizoen. Oostende zette zijn status als titelfavoriet echter in de verf en kwam behalve in het eerste kwart zelden in de problemen. Aan de rust leidde de landskampioen met 22-25. Brussels sputterde in het slot van de wedstrijd nog tegen, maar was over de hele partij niet efficiënt genoeg om Oostende echt te bedreigen. Man van de match Corey Walden was met 12 punten het best bij schot, Pierre-Antoine Gillet deed met 8 punten en 9 rebounds ook een flinke duit in het zakje. Voor de thuisploeg lieten zowel Chris Dowe als Domien Loubry 11 punten optekenen.



Gisteren al liet Antwerp zich niet verrassen op het parket van Leuven (80-84). De Bears vingen het slotkwart met een 66-65 voorsprong aan, maar moesten uiteindelijk het onderspit delven. Antwerp spoelde zo de pijnlijke nederlaag van woensdag tegen Bergen door. In de Night of the Giants verloor Antwerp voor 17.000 toeschouwers met 80-85. Bergen is overigens in uitstekende doen. De Henegouwers overklasten Willebroek zaterdag met 85-57. Ook Limburg United boekte een makkelijke zege tegen het zwalpende Charleroi. In Hasselt werd het 82-66. Okapi Aalstar had vrijdag weinig overschot bij rode lantaarn Luik (83-86), dat zijn tiende opeenvolgende nederlaag leed.



In de stand telt Oostende 53 punten. Dat zijn er vier meer dan de Antwerp Giants, Brussels heeft zes punten minder dan de leider. Daarna volgen Aalstar en Willebroek (46), Limburg United (45), Bergen (43), Charleroi (42) en Leuven (38). Luik sluit met 35 punten de rangen en is definitief uitgeteld voor deelname aan de play-offs.