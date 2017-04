Kim Huybrechts plaatst zich bij laatste zestien op German Darts Masters

Bewerkt door: MH

16/04/17 - 16u16 Bron: Belga

Kim Huybrechts - archieffoto © getty.

Kim Huybrechts (PDC 12) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het German Darts Masters toernooi (135.000 pond). In het Duitse Jena versloeg hij de Zweed Daniel Larsson met 6-2.

Vooral in de eerste vier legs kwam Larson, die in de eerste ronde de Engelsman Justin Pipe (PDC 28) met 6-0 huiswaarts stuurde, sterk voor de dag. Dankzij onder meer drie 180 maximum worpen bleef hij de evenknie van Huybrechts. In de vijfde leg miste de 31-jarige Antwerpenaar zes darts bij het uitwerpen, maar hij kon alsnog de leg winnen. Huybrechts brak in de zesde leg door de darts van Larsson die nu op achtervolgen was aangewezen. De 35-jarige uit Upssala kon geen vuist meer maken en verloor ook de twee volgende legs. Huybrechts wierp aan het einde van de partij nog een 145 check-out.



In zijn volgende wedstrijd moet hij het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC 8) en de Engelsman Alan Norris (PDC 18).



"Andere dingen aan het hoofd"

"Het was niet meteen mijn beste wedstrijd", verklaarde Huybrechts. "Ik heb de voorbije weken niet meer getraind. Mijn moeder is namelijk onlangs overleden zodat we andere dingen aan het hoofd hadden. Ik ben gewoon blij met de overwinning, maar het zal in de volgende wedstrijd beter moeten gaan."



Huybrechts wierp een gemiddelde van 91.13 per drie darts en noteerde 23.81% bij het uitwerpen. Larsson kwam uit op 90.01 en 22.22% bij het uitwerpen.