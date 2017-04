Triatleet Marino Vanhoenacker breekt borstbeen bij val op training

SG

16/04/17 - 10u07 Bron: Belga

© Facebook.

Triatleet Marino Vanhoenacker heeft bij een valpartij tijdens een trainingsrit zijn borstbeen gebroken. Dat bevestigt de 40-jarige West-Vlaming in een bericht op Facebook.

De achtvoudige winnaar van de Ironman van Oostenrijk was in het gezelschap van Michael van Cleven een fietstraining aan het afwerken in Nederland, toen hij tegen de grond smakte. Vanhoenacker werd naar het ziekenhuis van Terneuzen overgebracht waar de breuk werd vastgesteld.



"Ik heb een gebroken borstbeen. Door de bijhorende bloeduitstorting moet ik in observatie blijven om mijn hart en longen te monitoren", zegt Vanhoenacker, die zich voorbereidde op de Ironman van Lanzarote op 20 mei. Wanneer "Bink" weer fit zal zijn, is voorlopig onduidelijk.