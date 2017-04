Ronnie O'Sullivan wordt meteen getest op WK door voormalige taxichauffeur Wilson

SG

16/04/17 - 09u30

© getty.

Gisteren ging in het Engelse Sheffield het WK snooker van start. Uitkijken is het uiteraard naar de prestaties van onze landgenoot Luca Brecel die vanavond in actie komt. Gisteravond kwam vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan in actie. 'The Rocket' nam het op WK-debutant Gary Wilson, de nummer 59 van de wereld en in een recent verleden nog taxichauffeur. De 41-jarige O'Sullivan startte uitstekend en liep mede dankzij de eerste century van het toernooi in geen tijd uit naar 5-1. Wilson vocht terug en zorgde uiteindelijk voor een ietwat onverhoopte 5-4 tussenstand na de eerste sessie. Deze namiddag werken beide heren hun partij verder af.



Mark Selby plaatste zich vlot voor de tweede ronde. De nummer een van de wereld maakte met 10-2 korte metten met de Ier Fergal O'Brien (WS-45). Met breaks van 50, 63, 77 en 56 nam "The Jester from Leicester" snel een 8-0 voorsprong. In het laatste frame van de eerste sessie kon O'Brien nog net de eer redden. In de avondsessie potte Selby een 92 break weg, waarna hij zijn tegenstander ook nog één spelletje gunde. Om een plaats in de kwartfinales neemt Selby het op tegen de Welshman Ryan Day (WS-16) en de Chinees Xiao Guodong (WS-44). Ook de 36-jarige Schot Stephen Maguire (WS-24) schaarde zich al bij de laatste zestien. Hij versloeg zijn landgenoot Anthony McGill (WS-15) eveneens met 10-2 en komt in de achtste finales tegenover Judd Trump (WS-2) of Rory McLeod (WS-54) te staan.