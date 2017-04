Jérôme Guéry wint tweede manche Global Champions Tour, Nicola Philippaerts is derde

SG

Jérôme Guéry heeft in Miami Beach de tweede manche in de Global Champions Tour gewonnen. Met de 11-jarige ruin Grand Cru vormde de 36-jarige Namenaar de snelste van drie foutloze combinaties in een barrage met vier. De Italiaan Alberto Zorzi strandde met Cornetto op 57 honderdsten van de zege. Nicola Philippaerts werd met Chilli Willi op 2.11 derde.

Niels Bruynseels moest in de eerste omloop twaalf strafpunten noteren met Gancia en eindigde zo op de 21e plaats. De zege leverde Guéry 100.000 euro op, Philippaerts mocht ook nog 45.000 euro gaan ophalen.



In het klassement van het lucratieve circuit blijft Bruynseels, vorige week tweede in Mexico City, de beste Belg. Met 53 punten is hij vierde, na de Zwitser Martin Fuchs (66 ptn), winnaar in Mexico, de Italiaan Lorenzo De Luca (60) en de Colombiaan Carlos Enrique Lopez (54). Nicola Philippaerts is met 51 punten zesde, Guéry met 40 punten elfde, Jos Verlooy met 27 punten 22e, en Belgisch kampioen Pieter Devos met 24 punten 25e. De derde van vijftien manches wordt over twee weken in het Chinese Shanghai gesprongen.