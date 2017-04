Ronny Huybrechts strandt in eerste ronde German Darts Masters

Door: redactie

Ronny Huybrechts (PDC 46) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op het German Darts Masters toernooi (135.000 pond/159.000 euro) in het Duitse Jena. Hij verloor met 6-5 van de Welshman Jonny Clayton (PDC 51).

De oudste van de twee Huybrechtsbroers begon nochtans zeer goed aan zijn wedstrijd met een 110 uitworp. Clayton klampte aan en stelde gelijk. In de acht volgende legs hielden beide spelers de score in balans. Zo lukte de 51-jarige Antwerpenaar uitworpen van 108 en 128. Bij een 5-5 stand miste Huybrechts dubbel 20 voor de match. Clayton, die met 225 punten nog geen uitzicht had op de overwinning, had op dat moment zijn kansen op de zege niet meer in eigen handen, maar Huybrechts miste nog zes darts voor een plaats bij de laatste 32. Clayton, die ondertussen op 68 punten was gekomen, prikte dubbel 16 weg voor de overwinning. Huybrechts wierp een gemiddelde van 91.75 per drie darts, Clayton noteerde 88.79. Beide spelers lukten 38.46% van hun uitworpen.



Kim Huybrechts (PDC 12), die rechtstreeks geplaatst is voor de tweede ronde, neemt het morgen op tegen de Zweedse amateur Daniel Larsson, die voor de verrassing zorgde door de Engelsman Justin Pipe (PDC 28) met 6-0 huiswaarts te sturen.