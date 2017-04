Roeselare en Maaseik op zucht van finale in het volleybal

Bewerkt door: MH

14/04/17 - 23u22 Bron: Belga

Roeselare - archieffoto © belga.

De strijd lijkt gestreden in de play-offs van de EuroMillions Volley League. Op de zevende speeldag klopte Roeselare Aalst en zo lijkt het samen met Maaseik naar de finale te zullen gaan.

In de eerste set was het verschil tussen Roeselare en Aalst redelijk groot, maar daarna werden de verschillen steeds kleiner. Ook in set twee en drie trok Roeselare aan het langste eind, maar zonder veel overschot (25-16, 28-26, 25-23). Vooral Orczyk was beresterk voor de thuisploeg en scoorde - net als Tuerlinckx en Pekmans - 17 punten.



Ook in Maaseik kwam er een 3-0 op het bord. Tegen Haasrode Leuven waren de Limburgers de uitgesproken favoriet, maar in de eerste twee sets moest de thuisploeg wel vol aan de bak om de bezoekers setwinst te beletten (25-22, 26-24, 25-19). De negentien punten van thuiskapitein Maan hielpen Maaseik alleszins.



In het derde duel won de thuisploeg niet. Het werd 1-3 (19-25, 19-25, 25-18, 27-29) voor Menen bij Antwerpen. In de eerste twee sets kwamen de Antwerpenaren er niet aan te pas, maar op het eind was een tiebreak kortbij. De Polen Gorski en Sarnecki zorgden voor de belangrijkste punten van de bezoekers.



Bovenin lijken Maaseik (23 punten) en Roeselare (22) nu al zeker van een finaleticket. Met nog drie wedstrijden te spelen bedraagt de kloof met Aalst (16) al zes punten. Daaronder ging Menen (9) over Antwerpen (8) door de driepunter buitenshuis. Haasrode Leuven heeft nog drie wedstrijden om de nul uit te vegen.