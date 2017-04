Emma Meesseman en Ekaterinburg plaatsen zich niet voor finale EuroLeague

Door: redactie

Titelverdediger UMCC Ekaterinburg, de Russische club van Belgian Cat Emma Meesseman, heeft zich vandaag op de 'Final Four' van de EuroLeague basket voor vrouwenteams niet kunnen plaatsen voor de finale. Voor eigen publiek verloor UMCC zijn halve finale verrassend met 61-70 van het Turkse Fenerbahçe.

Meesseman scoorde in 18 minuten amper twee punten en plukte vijf (defensieve) rebounds. De Belgian Cat liet ook twee steals optekenen. Onder impuls van de Amerikaanse Diani Taurasi (26 punten) ging Ekaterinburg met een kliene voorsprong de rust in (33-28), na de pauze namen de Turken de bovenhand. De thuisploeg scoorde slechts 6 op 21 pogingen (28,6%) van achter de driepuntlijn, Fenerbahçe was vanop afstand veel beter bij schot (42,9%). Ook onder de ring werden Meesseman en co. afgetroefd. De Turkse landskampioen plukte 47 rebounds tegenover 27 voor Ekaterinburg.



De titelverdediger weet zo na 15 opeenvolgende overwinningen in de EuroLeague opnieuw wat verliezen is. Ekaterinburg speelt zondag de kleine finale tegen de verliezer van het duel tussen het Tsjechische USK Praag en het Russische Dynamo Kursk, die vanavond hun halve finale afwerken.



Fenerbahçe staat voor de derde keer in de finale van de EuroLeague. In 2013 moest het vrede nemen met zilver na een nederlaag tegen Ekaterinburg, in 2014 was aartsrivaal Galatasaray te sterk.