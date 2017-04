Sportoase Leuven is maandag toneel voor bekerfinales in handbal

Eline Van Der Meulen

14/04/17 - 14u01 Bron: Belga

© Wikipedia.org.

Op paasmaandag (17 april) worden in Sportoase Leuven de finales van de Beker van België gespeeld. Bij de dames neemt twaalfvoudig bekerwinnaar en titelverdediger Fémina Visé het op tegen seizoenrevelatie HB Sint-Truiden. Bij de heren kijk Sasja HC Achilles Bocholt in de ogen.

Bij de dames is er geen echte favoriet. Fémina Visé pakte nipt naast play-off 1. Bekerwinst kan hun seizoen opsmukken. "Nu we naast de play-offs gepakt hebben, moet bekerwinst ons seizoen redden", aldus Edo Delic, coach van Fémina Visé. "Een echte favoriet is er volgens mij niet. Wat is dat trouwens een favoriet? Sint-Truiden heeft ons in de competitie verslagen en wij zijn bij hen gaan winnen. In de onderlinge duels is het dus gelijk. De vorm van de dag, de motivatie en de strijdlust zullen bepalen wie er zal winnen."



HB Sint-Truiden streed vorig jaar nog voor het behoud. Dit jaar spelen ze voor de prijzen. De Truienaars zijn sinds vorige week zeker van de finale van de play-offs. Maandag spelen ze de bekerfinale. Jo Delpire, trainer van HB Sint-Truiden, droomt hardop van de dubbel. "We gaan voor de dubbel. Ik blijf erbij. Zelfs zonder Evelien Claessens (knieblessure) kunnen wij de dubbel realiseren. Ik besef dat het moeilijk zal worden maar de kans zit er nog altijd in. Ik geloof in mijn groep. We zijn compleet genoeg en op mentaal en fysiek vlak sterk genoeg om de dubbel te realiseren. Dat Fémina Visé een sterke tegenstander is, weten we allemaal. Het is een ploeg die niets te verliezen heeft en een heel slecht seizoen achter de rug heeft."



Bij de heren wordt Achilles Bocholt naar voren geschoven als favoriet maar tegenstander Sasja speelde een sterk seizoen in de BENE-League. Helaas konden ze dat niet verzilveren en konden ze zich net niet plaatsen voor play-off 1. Sasja won in het verleden zes bekers. De eerste in 1973, de laatste in 2007.



"Voor mijn jonge groep is dit het ideale moment om zich te tonen. En ook al zitten we in een dipje, tijdens zo'n finale moet je laten zien wat je kan. We speelden een vrij goed seizoen in de BENE-League en ik hoop dat ze er vol voor gaan. Veel jongens staan voor hun eerste finale. Dan moet je er voluit voor gaan. Zij kunnen handballen. Ze moeten er alleen in geloven. In dit soort wedstrijden is het voor ons iets makkelijker. Maandag moet niets, alles kan en mag. Iedereen verwacht dat Bocholt de favoriet is", zegt Alex Jacobs, trainer van Sasja HC.



Achilles Bocholt is bezig aan een boerenjaar. Winst in de BENE-League, geplaatst voor de finale van de play-offs én bekerfinalist.



"Het is inderdaad tot dusver een mooi seizoen maar de belangrijkste momenten komen er nog aan", weet Bart Lenders, coach van Achilles Bocholt. "Eén prijs is binnen maar het is belangrijk om er in de komende finales ook te staan, te beginnen nu maandag in de finale van de Beker van België. We hebben twee keer tegen Sasja gespeeld. Eén keer wonnen wij, één keer wonnen zij. Wij kennen elkaar door en door. Finales zijn altijd anders en we moeten ons goed voorbereiden om er te staan want het is alles of niets. De vorm van de dag kan beslissend zijn. Daar moeten wij het scherpst zijn."



- programma -



13.00 uur: Fémina Visé - HB Sint-Truiden



15.45 uur: Sasja HC - Achilles Bocholt