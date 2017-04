Kneusje met overgewicht groeide uit tot topmodel, maar nu gooit ze het weer over compléét andere boeg

Door: redactie

14/04/17 - 12u17

© kos.

video In 2016 en 2017 toonde topmodel Mia Kang zich van haar beste kant in de Swimsuit-edition van 'Sports Illustrated', maar inmiddels is ze vastberaden om nieuwe dromen na te jagen. Kang mikt op een carrière in de vechtsport -meer bepaald in de Muay Thai- en dat blijkt een realistische droom te zijn. Binnenkort mag ze namelijk aantreden in haar eerste professionele kamp.