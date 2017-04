MMA'er die meer dan één kilo verliest op amper twee minuten (en nog 5 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

video Een MMA'er die op amper twee minuten tijd één kilo gewicht verliest op een niet zo koosjere manier, Axel Witsel die echt niet geliefd lijkt in China en het ex-liefje van Cristiano Ronaldo dat uit de kleren gaat. U zag het afgelopen week samen met nog drie andere sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Meer dan één kilo 'verliezen' in amper twee minuten? Deze MMA'er deed het (zij het op niet al te koosjere manier) Daniel Cormier keek vorige week vrijdag raar op toen hij zich liet wegen voor het MMA-gevecht van zaterdagavond op het UFC 210-event in New York. De weegschaal gaf namelijk 206.2 pounds (zowat 94,2 kilogram) aan, terwijl het maximum gewicht in zijn gewichtsklasse 205 pounds (93 kg) is. Dat zou betekenen dat zijn titelkamp bij de lichte zwaargewichten tegen Anthony Johnson in het water zou vallen, maar toen kreeg de vechtjas een lumineus idee. Nadat hij even achter de schermen was verdwenen keerde hij na een minuutje of twee terug op het voorplan voor een nieuwe weging en wat bleek: ineens zat hij wél op het juiste gewicht.



Een mirakel? Welnee, hoor. Door een beetje op de handdoek te duwen die hem werd voorgehouden, nam zijn gewicht een 'plotse duik'. Een snode zet, maar het doel heiligt de middelen, zeker? En dan maar ontkennen dat hij had vals gespeeld: "Ik was er me niet van bewust dat het door die handdoek kwam, echt niet. Eerlijk. Ik was gewoon moe en uit mijn lood geslagen door wat er bij de eerste weging gebeurde, maar ik deed het zeker niet met opzet", klonk het toch wel flauwe excuus. Soit, het gevecht ging door en Cormier trok aan het langste eind, maar hoe je in de vechtsport met zulke fratsen wegkomt blijft ons wel een raadsel.

Neen, écht geliefd lijkt Witsel toch nog niet te zijn in China Axel Witsel boekte vorig weekend zijn tweede competitiezege met Tianjin Quanjian, maar de Rode Duivel heeft ook deze week flink moeten incasseren. Toen Witsel Bit-Garam Yoon, de spits van tegenstander Yanbian, op de hielen zat, gaf de Zuid-Koreaan onze landgenoot immers vanuit het niets een slagje.



Witsel ging meteen tegen de grond en greep zich naar het aangezicht. Zijn ploegmaats gingen protesteren bij de scheidsrechter, maar dat leverde niets op. Yoon kreeg geen kaart voor zijn reactie, tot ontsteltenis van Witsel zelf.



En het was niet de eerste keer dat Witsel het slachtoffer was van een gemene fout. Ook tijdens zijn tweede wedstrijd in de Chinese Super League werd Witsel al hard aangepakt. Shanghai Shenhua-speler Qin Sheng trapte geniepig op de voet van de Rode Duivel, maar de scheidsrechter trad toen wél op.



Hij duwde Qin een rood karton onder de neus en de Chinees zit momenteel een schorsing van maar liefst zes maanden uit voor de fout van de middenvelder. Echt geliefd lijkt Witsel ons dus toch nog niet in China...

Ploegmaat Origi en Mignolet deelt panna na panna uit in winkelstraat aan zijde van beruchte straatvoetballer Tussen de vele Premier League matchen door heeft Georginio Wijnaldum ook tijd gehad om even te ontspannen. De Nederlandse middenvelder, die voorlopig aan de bak is bij Liverpool, ging samen met straatvoetballer Soufiane Touzani de straat op om zoveel mogelijk panna's uit te delen aan niets vermoedende voorbijgangers. Het doel was om de bal 30 keer door iemands benen te spelen binnen de 10 minuten. Of dat gelukt is, ziet u in de beelden hieronder.

Het ex-liefje van Ronaldo dat mama wordt? Die kans laten ze bij 'Sports Illustrated' niet liggen Eerder kon u hier al lezen dat de Amerikaanse acteur Bradley Cooper (42) en het Russische model Irina Shayk (31) hun eerste kindje gekregen hebben. De voormalige vriendin van Cristiano Ronaldo zou haar dochtertje Lea genoemd hebben.



"Die kans moeten we benutten", zullen ze bij het Amerikaanse blad 'Sports Illustrated' gedacht hebben. Om Shayk te feliciteren deelde het magazine op Facebook immers de beelden van een oude shoot van de Russin. Een speciale manier van feliciteren, al zullen de fans van de Russische schone er ongetwijfeld niet om malen...

Fans van AS Monaco steken Borussia Dortmund met dit gebaar hart onder de riem Verdriet kent geen clubkleuren. Toen in het Signal Iduna Park het nieuws bekend raakte dat de spelersbus van Borussia Dortmund werd opgeschrikt door verschillende explosies, staken de supporters van AS Monaco die van Dortmund een hart onder de riem. De Franse aanhang scandeerde 'Dortmund, Dortmund', wat op applaus werd onthaald. Le parcage manifeste son soutien à Dortmund et son public ! #BVBASM pic.twitter.com/s3pqwvwzTt — AS MONACO ¿¿¿¿ (@AS_Monaco) Tue Apr 11 00:00:00 MEST 2017