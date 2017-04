's Werelds nummer 1 Dustin Johnson keert begin mei terug op golfcourt

SG

14/04/17 - 09u00 Bron: Belga

© ap.

Dustin Johnson neemt begin mei deel aan het Wells Fargo Championship golf. Het wordt voor de nummer 1 van de wereld zijn terugkeer in competitie nadat hij vorige week forfait moest geven voor de Masters in Augusta.

Johnson won in 2017 al drie toernooien op de PGA Tour en was een van dé favorieten voor de titel op de Masters, tot hij in laatste instantie moest afhaken door een rugblessure. De Amerikaan had de kwetsuur opgelopen bij een val van de trappen in zijn huurhuis in Augusta.



De Spanjaard Sergio Garcia won de Masters, de eerste major van het jaar, Thomas Pieters werd bij zijn debuut verdienstelijk vierde. Het Wells Fargo Championship wordt van 4 tot 7 mei gespeeld in Wilmington (North Carolina).