Jérôme Guery neemt ook in Miami beste Belgische start

SG

14/04/17 - 07u57 Bron: Belga

© getty.

Net als vorige week in Mexico City nam Jérome Guery ook in Miami met zijn Saint-Tropez Pirates in de tweede wedstrijd van de Global Champions League (GCL) de beste start van de zes deelnemende Belgen. Valkenswaard United, de winnaars van de GCL in Mexico, staan opnieuw op kop.