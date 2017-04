Thiam gooit voor het eerst sinds Rio weer met speer

Valerie Hardie

14/04/17 - 06u36

© rv/Instagram.

Eindelijk. Acht maanden nadat olympisch kampioene Nafi Thiam voor het laatst een speer in haar handen had, mocht ze op haar trainingsstage in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch er weer met eentje gooien. Op de Spelen in Rio smeet de 22-jarige meerkampster een nieuw persoonlijk record (53m13) met een stevige tape om de geblesseerde elleboog. De Naamse verging van de pijn na die winnende worp en heeft sindsdien haar elleboog ontzien. Na een lange revalidatie is nu de tijd rijp om zich langzaam klaar te stomen voor het WK atletiek, dat in augustus in Londen plaatsvindt.