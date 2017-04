Olympisch roeier Hannes Obreno staat drie maanden aan de kant

SG

Roeier Hannes Obreno, vorige zomer vierde op de Olympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro, staat drie maanden aan de kant met een infectie.

De Bruggeling kan sinds februari niet meer voluit oefenen, maar kreeg pas donderdag het harde verdict te horen. "Na twee maanden heen en weer geloop van de ene naar de andere dokter is er deze week eindelijk een diagnose gevallen. Mijn probleem valt niet zomaar met een pilletje op te lossen", klinkt het in de mededeling.



"Mijn coach Dirk Crois en ik hebben daarom dan ook de knoop doorgehakt: we besloten om de komende drie maanden aan geen enkele regatta deel te nemen."