Straffe stoot in snooker: frame duurt maar liefst 2 uur, 3 minuten en 41 seconden en dat is een wereldrecord

13/04/17 - 22u25 Bron: ANP

© Twitter Live Snooker.

Dat snooker niet bepaald een flitsende sport is, weten we al. Maar de Ier Fergal O'Brien en de Engelsman David Gilbert maakten het wel heel bont in de kwalificaties voor het WK in Sheffield. De negentiende en beslissende frame duurde maar liefst 2 uur, 3 minuten en 41 seconden en ging daarmee de geschiedenisboeken in als de langste frame ooit in het professionele snooker.



WK-ticket

O'Brien won overigens het ellendig lange frame en pakte daarmee het laatste ticket voor het WK, dat op 15 april begint in de Crucible. De frame duurde veel langer dan die tot nu toe als langste bekend stond. Ian McManus en Barry Pinches verblijdden in 2015 in het Ruhr Open de toeschouwers met een frame van 1 uur, 40 minuten en 24 seconden.



"Ik was zo moe"

''In een ideale wereld win je graag wat sneller. Maar ik zag het op een gegeven moment niet meer; de gekleurde ballen lagen kriskras op de tafel en ik was zo moe, dat ik alles dubbel checkte voordat ik stootte'', verzuchtte een opgeluchte O'Brien.