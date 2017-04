Tweevoudig Belgisch recordhoudster Valentine Dumont (16):"Ik leg mezelf niet te veel druk op voor EK zwemmen voor junioren"

SW

13/04/17 - 14u11 Bron: Belga

© photo news.

Valentine Dumont heeft zaterdag op de Swim Cup in het Nederlandse Eindhoven het Belgische record op de 200 meter vlinderslag in groot bad aangescherpt. Enkele weken eerder pakte ze ook al het BR op de 200m vrij, de volgende doelstelling voor de pas 16-jarige zwemster is het EK voor junioren.

De Naamse zwom zaterdag in Eindhoven naar een chrono van 2:11.14, goed voor de zege in de A-finale. Het vorige Belgische record stond sinds 1 mei 2008 op naam van Griet Buelens (2:12.41). "De competitie in Eindhoven was een van mijn doelstellingen dit seizoen. Mijn coach Ronald Claes had me goed voorbereid", stelt de zwemster van Namur Olympic Club (NOC).



Dumont mag zich op amper 16-jarige leeftijd al tweevoudig Belgisch recordhoudster noemen. "Daar ben ik heel blij mee en het is een mooie beloning, maar er ligt nog veel werk op de plank om het internationale niveau te bereiken. Ik leg me niet te veel druk op", klinkt het bij Dumont die de vlinderslag graag afwisselt met de vrije slag. "Ik vind het leuk om die twee stijlen te zwemmen, bovendien zwem ik graag de 200 en de 400m. Tactisch is er veel verschil en het is aangenaam om te kunnen variëren".



Dumont plaatste zich eerder al voor het EK voor junioren, dat van 28 juni tot en met 2 juli in het Israëlische Netanya gehouden wordt.