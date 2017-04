Luca Brecel treft klepper in eerste ronde WK: Marco Fu, halve finale in 2016

© ap.

Luca Brecel neemt het in de eerste ronde van het WK snooker in Sheffield op tegen Marco Fu uit Hongkong. Brecel kon zich gisteren voor de tweede keer in zijn carrière plaatsen voor de hoofdtabel van het toernooi.

Met Marco Fu krijgt Brecel (22) meteen een klepper tegenover zich aan de snookertafel. De 39-jarige Hongkonger schopte het vorig jaar nog tot de halve finale waarin hij sneuvelde tegen Mark Selby, titelverdediger in Sheffield en nummer één van de wereld.



Brecel en Fu speelden in het verleden al vier keer tegen elkaar. Evenveel keer trok de Aziaat aan het langste eind. In de meest recente confrontatie, in 2015 op de Gibraltar Open, werd het 4-2 voor Fu.



In 2012 werd Brecel met 17 jaar en 45 dagen de jongste deelnemer in de geschiedenis van het WK snooker. De Limburger ging er toen in de eerste ronde met 10-5 uit tegen de Schot Stephen Maguire.



Het WK start op zaterdag 15 april in het Crucible Theatre.



