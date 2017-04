Rugby'ers aangeklaagd voor groepsverkrachting

MVDB

13/04/17 - 09u44 Bron: Le Telegramme

Eén van de drie betrokken spelers: de Ier Dennis Coulson (rechts). © afp.

Bordeaux - Grenoble Drie prof-rugby'ers zijn gisteren in de Franse stad Bordeaux formeel aangeklaagd voor hun betrokkenheid in de groepsverkrachting van een 21-jarige jonge vrouw. Het gaat om drie spelers van Grenoble: de Ier Denis Coulson (22), de Nieuw-Zeelander Rory Grice (27) en de Fransman Loick Jammes (22).

De drie worden ervan beschuldigd de vrouw seksueel te hebben misbruikt in een hotelkamer. Dat gebeurde na de verloren uitwedstrijd tegen Bordeaux Bègles op 11 maart. De drie gingen na afloop uit in een discotheek in Bordeaux, waar ze aan de praat geraakten met de jonge vrouw. Ze werd uitgenodigd om mee te komen naar hun hotel in Merignac, nabij Bordeaux. De vrouw zegt dat ze drugs kreeg toegediend. Ze diende een dag later klacht in.



Hun werkgever Football club de Grenoble rugby schorste het trio op 17 maart. Vijf dagen later werden ze in Grenoble opgepakt voor ondervraging. Een dag later mochten ze de cel verlaten onder strikte voorwaarden. De drie mogen onder meer het Franse grondgebied niet verlaten en moeten zich op afgesproken tijdstippen melden op het politiekantoor. Twee andere ploegmaten werden eveneens ondervraagd, maar zijn niet aangeklaagd.



Indien de drie rugbyspelers schuldig worden bevonden, riskeren ze een celstraffen van maximaal twintig jaar.