Bergen wint voor meer dan 17.000 toeschouwers in Antwerpen op Night of the Giants

Bewerkt door: MH

12/04/17 - 23u59 Bron: Belga

Bergen heeft vanavond op de 28e speeldag in de Euromillions Basket League met 80-85 gewonnen op bezoek bij Antwerp Giants.

Voor de achtste keer werd in het Sportpaleis de Night of the Giants gehouden. Meer dan 17.000 toeschouwers zagen echter de Henegouwers winnen. Tre Demps was bij de bezoekers uitblinker met dertig punten.



In de stand blijven de Giants wel tweede met 47 punten, op vier punten van leider Oostende. Brussels (46 punten) ligt echter op de loer voor die tweede stek. De Brusselaars spelen komend weekend de topper tegen Oostende.