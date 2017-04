Ann Wauters grijpt met Agü Spor naast tweede EuroCup

Bewerkt door: YP

12/04/17 - 22u28 Bron: Belga

Ann Wauters. © belga.

Yakin Dogu heeft vanavond de EuroCup basket bij de vrouwen gewonnen ten koste van Agü Spor Kayseri. In een volledig Turkse finale toonde Yakin Dogu zich na de heenwedstrijd ook de sterkste in de terugwedstrijd met 63-58. Ann Wauters stond bij Agü Spor in het verliezende kamp.

Agü Spor stond na de nederlaag in de heenwedstrijd (69-73) met de rug tegen de muur in Istanboel, maar begon uitstekend aan de wedstrijd. Bij de rust ging het zelfs de kleedkamers in met een 24-33 voorsprong. In het laatste kwart gaf Agü Spor de beker echter nog uit handen na een spectaculaire comeback van Yakin Dogu en greep Ann Wauters naast de tweede EuroCup uit haar carrière door een 63-58 nederlaag.



Onze 36-jarige landgenote speelde 31 minuten en 35 seconden en was goed voor acht punten, acht rebounds, twee assists en twee intercepties. In 2015 won Wauters de EuroCup met Villeneuve-d'Ascq, in een finale tegen Castors Braine.



Yakin Dogu nam pas voor de eerste keer deel aan de EuroCup en pakt meteen ook de eerste eindzege in de clubgeschiedenis. De Turkse club is met de overwinning de opvolger van het Franse Bourges.