12/04/17

Snowboarder Seppe Smits heeft vandaag in het Franse Les Deux Alpes het Belgisch kampioenschap Big Air gewonnen.

De 25-jarige Antwerpenaar maakte zijn favorietenrol helemaal waar en hield met 169 punten Ilias Van Hoof (147) ruim achter zich. Stef Vandeweyer greep brons.



Maandag won Smits ook al het BK slopestyle. In die discipline is hij de regerende wereldkampioen. In de Big Air werd hij twee keer vicewereldkampioen.