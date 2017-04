Moet dit kunnen? Rugbyspeler weigert bepaalde sponsorlogo's op zijn shirt omdat hij moslim is

Door: Glenn Bogaert

12/04/17 - 16u45 Bron: Daily Mail

© Daily Mail.

© getty. © getty.

De naam Sonny Bill Williams zullen misschien enkel de doorgewinterde rugbyfans kennen, maar de 31-jarige Nieuw-Zeelander is intussen toch een beetje wereldnieuws. De sterspeler van de Auckland Blues en de nationale ploeg, de zogenaamde 'All Blacks', weigert immers om met het logo van sponsor Bank of New Zealand en Investec op zijn uitrusting te spelen. Reden? Williams is moslim en wil gezien zijn geloof niet gelinkt worden aan geld, alcohol of gokken.



Sonny Bill Williams bekeerde zich in 2008 oftewel bijna 9 jaar geleden tot de Islam en toen hij afgelopen zaterdag na zeven maanden blessureleed zijn opwachting maakte tijdens een Super Rugby-partij in Dunedin was te zien hoe de logo's op zijn kraag met tape waren afgeplakt. Williams (31) kreeg van zijn club en de nationale ploeg toestemming voor zijn actie, maar zorgde wel voor gefronste wenkbrauwen bij de Nieuw-Zeelandse premier Bill English. Die stelde de actie ernstig in vraag.



De speler zelf pakte uit met volgende verklaring: "Ik wil toch even duidelijk stellen dat ik persoonlijk geen enkel probleem heb met Bank of New Zealand en Investec. Mijn weigering om te spelen met kledij die publiciteit maakt voor banken, alcohol en gokken heeft alles te maken met mijn geloof en de uitzondering die voor mij gemaakt is, betekent heel veel voor mij. Ik wil dan ook mijn club en nationale ploeg bedanken voor de verleende medewerking. Dit betekent dat ze mijn geloof respecteren."



Een primeur is deze kwestie overigens niet want in 2013 hadden we een gelijkaardig geval in het Engelse voetbal. Toen weigerde Papiss Cisse van Newcastle om met het logo van shirtsponsor Wonga te spelen, eveneens omwille van zijn geloof. Uiteindelijk ging de Senegalese spits van 'The Magpies' toch overstag toen foto's van hem opdoken waarop te zien is hoe hij een gokje waagde in een casino in Noord-Engeland. Niet bepaald praktijken die passen bij een vrome moslim. Intussen is de 31-jarige aanvaller actief in China.