Door: redactie

12/04/17 - 12u38

© kos.

video

Een groepje surfers heeft er een bewogen uitje opzitten in Californië. De webcam die die surfomstandigheden in de gaten moet houden, filmde immers hoe een haai wel erg dicht in hun buurt opdook. De surfers zelf leken niet te beseffen wat er zich achter hen afspeelde, maar bij het bekijken van de beelden zullen ze ongetwijfeld toch even geschrokken zijn. Hieronder de opvallende beelden: