Luca Brecel haalt voor tweede keer in carrière WK in mythische 'Crucible'

12/04/17



Luca Brecel heeft voor de tweede keer in zijn carrière de eindtabel op het WK snooker gehaald. De Limburger versloeg de Welshman Dominic Dale in de laatste voorronde met 10-5. Al op 17-jarige leeftijd plaatste Brecel zich voor het eerst voor het WK, in 2012. Daarmee was hij destijds de jongste deelnemer ooit. Straks komt er dus een tweede deelname aan voor de jonge Belg.