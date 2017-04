Luca Brecel haalt voor tweede keer in carrière WK in mythische 'Crucible'

Door: PL/SW

Luca Brecel heeft voor de tweede keer in zijn carrière de eindtabel op het WK snooker gehaald. De Limburger versloeg de Welshman Dominic Dale in de laatste voorronde met 10-5. Al op 17-jarige leeftijd plaatste Brecel zich voor het eerst voor het WK, in 2012. Daarmee was hij destijds de jongste deelnemer ooit. Straks komt er dus een tweede deelname aan voor de jonge Belg.

Brecel ging gisteravond met een 6-3 voorsprong de nacht in in zijn laatste voorrondeduel tegen Dale. Nog vier frames waren er nodig, vanmiddag maakte onze landgenoot het karwei netjes af. Hij liep met breaks van 63 en 55 uit tot 7-3 en 9-4. Dale, dit seizoen halvefinalist in de Paul Hunter Classic, spartelde nog één game tegen, waarna Brecel het met een break van 87 in stijl afmaakte.



De 22-jarige Belg mag zo voor de tweede keer in zijn carrière aantreden in het mythische 'Crucible Theatre' in Sheffield. Het WK snooker vindt plaats van 15 april tot 1 mei. Morgen om 11 uur vindt de loting plaats.



Opvallend: net als vijf jaar geleden met Brecel zal er straks opnieuw een 17-jarige in de schijnwerpers staan in Sheffield. De Chinees Yan Bingtao plaatste zich vandaag eveneens voor de eindfase van het WK. Het record van jongste deelnemer ooit pakt hij evenwel niet af van onze landgenoot. Bingtao zal drie weken ouder zijn dan Brecel toen die destijds als 17-jarige zijn eerste bal potte in 'The Crucible'.