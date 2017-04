Thomas Pieters: "Toch beetje teleurgesteld na Masters"

Bewerkt door: PL

11/04/17 - 22u01 Bron: Belga

© photo news.

Thomas Pieters heeft bij zijn debuut op de Masters golf in Augusta meteen indruk gemaakt. Hij sloot de eerste major van het jaar af op een knappe vierde plaats. Toch is de 25-jarige Antwerpenaar niet helemaal tevreden met zijn prestatie.

"Ik ben een beetje teleurgesteld", liet Pieters zich vandaag ontvallen . "Vooral over de laatste ronde op de zestiende hole, waar ik slechts twee slagen verwijderd was van de leiders. Ik sloeg de bal echter in de bunker wat mij een bogey kostte. Desondanks is een top 5 plaats bij mijn derde aantreden in een major mooi."



Smartphones

Voor Pieters was het de eerste kennismaking met de Masters. Hoe kijkt onze landgenoot terug op het toernooi? "De Masters hebben wel iets speciaals", geeft Pieters toe. "Het is namelijk de enige major die elk jaar op dezelfde baan wordt gespeeld. Smartphones en gsm's zijn er uit den boze. Hoe meer je hier deelneemt, hoe beter je de baan leert kennen. Nu had ik op een aantal holes wel de steun van mijn caddy Adam Marrow. Hij heeft al vier of vijf keer de Masters meegemaakt en hij kent hier de plaatsjes waar je moet oppassen."



Mentaal vermoeid

"Ik ben wel vooral mentaal vermoeid", gaat Pieters voort. "Het toernooi eist veel van je. Je moet op deze baan echt je hoofd bij de zaak houden of je bent op een mum van tijd een pak slagen kwijt. Om een major te winnen, moet je vier goede ronden spelen. Achteraf bekeken was de derde ronde van 75 slagen er te veel aan. Op de laatste dag kon ik echter nog terugslaan en deed ik nog mee voor de overwinning, iets wat mij veel voldoening geeft. Ik ga nu enkele dagen proberen om de golftas aan de kant te zetten, maar ik denk dat dat moeilijk zal zijn."



Eind april keert Pieters terug naar de States waar hij zal deelnemen aan de Zurich Classic of New Orleans.