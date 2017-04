Luca Brecel staat op vier frames van 'The Crucible'

© ap.

Luca Brecel (WS 30) heeft na de eerste wedstrijdhelft in de laatste voorronde op het WK snooker in Sheffield een 6-3 voorsprong opgebouwd tegen de Welshman Dominic Dale.

De 22-jarige Maasmechelaar, die maandagnacht zijn tweede voorronde met 10-8 won van de Noord-Ier Joe Swail (WS 67), pakte het eerste frame nadat Dale (WS 35) een 66 break lukte. De 45-jarige Welshman sloeg meteen terug en potte breaks van 121 en 106 weg. Brecel stelde gelijk en kon dankzij een 76 break de leiding nemen.



In de volgende twee frames noteerde Brecel breaks van 44 en 40 waarmee hij zijn voorsprong uitbreidde tot drie frames. Dale potte in de achtste frame een 96 break weg, maar Brecel sloot de eerste wedstrijdhelft af met een kleine break van 39.



Met nog tien mogelijke frames - er wordt naar een best-of-19 gespeeld - voor de boeg heeft Brecel genoeg aan vier frames voor een plaats op de hoofdtabel. Vijf jaar geleden maakte hij als 17-jarige zijn debuut in de snookertempel van Sheffield, waarmee hij meteen de jongste speler ooit werd die de eindfase bereikte. In die eerste ronde moest hij met 10-5 zijn meerdere erkennen in de Schot Stephen Maguire.



Tussenstand na eerste sessie derde voorronde:

Luca Brecel (Bel/30) - Dominic Dale (Wal/35) 6-3

72/66(66) - 0/121(121) - 29/110(106) - 78/33 - 84(76)/1 - 75/34 - 67/11 - 0/102(96) - 85/34