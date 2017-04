Futsalduivels nipt voorbij Montenegro in derde en laatste groepswedstrijd

Eline Van Der Meulen

De Belgische nationale futsalploeg heeft vandaag in zijn derde en laatste wedstrijd op het laatste kwalificatietoernooi voor het EK in 2018 in Slovenië een nipte 2-1 zege tegen Montenegro geboekt. De futsalduivels kwamen in Kiev na vijf minuten op voorsprong via Reda Dahbi, zes minuten later maakten de Montenegrijnen gelijk via Bajovic. Vijf minuten voor affluiten bezorgde Hamza Zaaf de Belgen de overwinning.