Snookervrouw Evans kan (net) geen geschiedenis schrijven op het WK

11/04/17 - 12u21 Bron: AD

Reanne Evans was dit jaar dicht bij een sensatie in de snookersport. De 31-jarige Britse had zich bijna als eerste vrouw ooit geplaatst voor het WK in het beroemde Crucible Theatre in Sheffield. Ze bereikte de tweede ronde van het kwalificatietoernooi, waarin ze uiteindelijk de duimen moest leggen tegen Lee Walker (10-6).



Evans kreeg als wereldkampioene bij de vrouwen een startplek in het kwalificatietoernooi bij de mannen. Ze won in de eerste ronde verrassend van de Fin Robin Hull met 10-8. Aanvankelijk leek ze een kansloze partij te spelen tegen Walker, maar Evans vocht terug van een achterstand van 6-1 naar 9-6. Daarna kwam er toch een einde aan de droom van de Britse. ''De meeste frames had ik het overwicht, ik had moeten winnen'', vond Evans.