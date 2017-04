Brecel na knappe remonte tegen Swail naar laatste voorronde WK snooker

Bewerkt door: YP

Luca Brecel (WS 30) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste voorronde op het wereldkampioenschap snooker. In het Engelse Sheffield versloeg hij Noord-Ier Joe Swail (WS 67) met 10-8.

In een matige en aanvankelijk trage wedstrijd werd de eerste sessie afgebroken wegens tijdsgebrek bij 4-4. In de tweede wedstrijdhelft nam de 47-jarige Swail een 7-4 en 8-5 voorsprong. Brecel, die zich als 17-jarige kon plaatsen voor de eindfase in The Crucible en dit als jongste speler ooit, lukte echter een knappe remonte. Zo won de 22-jarige Maasmechelaar vijf frames op een rij waarmee hij op en over Swail wipte.



Brecel moet nu nog één overwinning boeken voor een plaats op de hoofdtabel. In de derde voorronde neemt Brecel het op tegen de Welshman Dominic Dale (WS 35), die in 1997 de World Open en in 2007 de Shanghai Masters won. Dale speelde dit seizoen ook de halve finale tijdens de Paul Hunter Classic.



Uitslag tweede kwalificatieronde:



Luca Brecel (Bel/30) - Joe Swail (NIe/67)10-8



75/36 - 42/66 - 8/78(78) - 70/39 - 47/65 - 67/6 - 18/58 - 69/8 - 0/55 - 31/73(53) - 44/71 - 68/38 - 31/69 - 67/9 - 90(80)/13 - 64/24 - 59/49 - 58/52