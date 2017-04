Drievoudig wereldkampioene kunstschaatsen Asada stopt ermee

Door: redactie

De Japanse Mao Asada houdt het op amper 26-jarige leeftijd voor bekeken als professioneel kunstschaatsster. Dat heeft de drievoudig wereldkampioene vandaag bevestigd. Ze mist de motivatie om haar carrière verder te zetten.

"Het was een moeilijke beslissing, maar ik heb er geen spijt van", klinkt het bij de wereldkampioene van 2008, 2010 en 2014. Asada, goed voor olympisch zilver op de Winterspelen van 2010 in Vancouver, had na haar laatste wereldtitel al een sabbatjaar ingelast. Haar comeback verliep niet voorspoedig. Zo werd ze in het seizoen 2015-2016 nog erg teleurstellend twaalfde op het Japans kampioenschap.