Pieters wordt knap vierde op zijn eerste Masters

10/04/17

Thomas Pieters. © reuters.

Thomas Pieters is na een sterke laatste ronde van 68 slagen op een gedeelde vierde plaats geëindigd tijdens het Masters golftoernooi, de eerste major van het seizoen die plaatsvond op de Augusta National golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia. De overwinning was voor de Spanjaard Sergio Garcia, die het haalde na een thriller die eindigde in een playoff.

Pieters putte op de tweede hole een birdie weg, waarna hij op de par-3 vierde hole een bogey op zijn kaart moest schrijven. De drievoudige European Tour-winnaar redde op de zevende hole de par na een knappe slag van pakweg 25 meter. Daarbij sloeg hij de bal tot een halve meter van de hole en noteerde alsnog par.



Op de achtste hole, de tweede par-5, slaagde Pieters in een twee meter birdieputt, waarmee hij de eerste negen holes afsloot in één onder par. De nummer vier van de Olympische Spelen kwam goed voorbij de moeilijke tiende en elfde hole. Dat dankzij een sublieme 70 meter lange tweede slag op de elfde hole, waar hij de bal tot minder dan drie meter van de vlag sloeg en wegkwam met par.



Vanaf de dertiende hole begon de nummer één van ons land aan een knappe reeks van vier birdies. Op de zestiende hole, een par-3, sloeg hij de bal bij de afslag in de bunker voor de green. Pieters kwam er goed uit maar miste zijn parputt. Op de twee laatste holes noteerde hij par, wat resulteerde in een ronde van 68 slagen.



Met zijn score van 283 slagen, vijf onder par, telde de 25-jarige Antwerpenaar net als de Amerikaan Matt Kuchar, die Pieters van brons hield op de Olympische Spelen, 283 slagen. De gedeelde vierde plek van Pieters is meteen ook de beste prestatie ooit van een Belg op de masters. In de eindstand telden Pieters en Kuchar vier slagen meer dan het Spaans-Engelse duo Sergio Garcia en Justin Rose, die na de reguliere 72 holes 279 slagen totaliseerden.



Voor de 17e keer in de geschiedenis van de Masters kwam er een playoff aan te pas. Garcia putte op de eerste extra hole een birdie weg voor de zege. Voor de 37-jarige uit het Spaanse Borriol is het na 73 deelnames aan een major toernooi eindelijk raak. Lees ook Pieters kan geen vervolg breien aan sterke start

